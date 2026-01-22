Поиск

Минобрнауки уверено, что новые правила поступления в вузы не нарушают прав абитуриентов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Минобрнауки заявили, что законные права абитуриентов, проходящих вступительные испытания на инженерные, педагогические и гуманитарно-социальные специальности по новым правилам, будут соблюдены.

В соответствии с ноябрьским приказом министерства о внесении изменений в перечень вступительных испытаний, новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 сентября 2029 года.

Так, по 25 инженерным направлениям подготовки и специальностям становится обязательным экзамен по физике. Кроме того, по ряду социально-гуманитарных направлений подготовки и специальностей вуз на свое усмотрение может сделать вступительное испытание по истории обязательным. Изменены и требования к поступлению на педагогические направления - будущие учителя теперь должны сдавать единый государственный экзамен по профильным предметам.

"Необходимо отметить, что изменения затрагивают только часть направлений подготовки и специальностей высшего образования. При этом в ряде таких направлений вносимые изменения имеют преемственную связь с действовавшими ранее нормами и перечнями вступительных испытаний", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минобрнауки.

В министерстве выразили уверенность, что законные права абитуриентов будут надлежащим образом соблюдены, и сообщили, что будут следить за развитием ситуации.

"Минобрнауки России осуществляет постоянный мониторинг ситуации, и по имеющейся в ведомстве информации российские вузы заблаговременно начали проводить информационную работу с абитуриентами", - заверило ведомство.

"Известия" сообщили 21 января, что вузы утвердили перечни вступительных испытаний для абитуриентов по новым правилам за 12 дней до окончания подачи школьниками заявлений на ЕГЭ. По информации издания, изменения якобы вызывают тревогу и недовольство у многих школьников и их родителей.

ЕГЭ Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суде раскрыли причины приостановки работы роддома в Новокузнецке

Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

 Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

Задержан собственник обрушившегося в Новосибирске торгового комплекса

Минобрнауки заявило о соблюдении прав абитуриентов при новых правилах поступления

В Тульской области ожидают задержки шести пассажирских поездов после схода цистерн

 В Тульской области ожидают задержки шести пассажирских поездов после схода цистерн

Три человека стали жертвами атаки БПЛА на порт Тамань на Кубани

Путин в четверг встретится со Стивом Уиткоффом в Москве

РФ может направить часть замороженных активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе СВО

Четыре резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Тамань после атаки БПЛА

Путин заявил, что МИД РФ изучит предложение присоединиться к Совету мира
Хроники событий
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8220 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2508 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 54 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });