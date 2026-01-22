Поиск

Спрос на дальневосточную ипотеку в Приамурье в 2025 году вырос в два раза

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Количество оформленных ипотечных жилищных кредитов в рамках дальневосточной ипотеки в прошлом году в Амурской области увеличилось в два раза по сравнению с 2024 годом, сообщает в четверг региональное управление Росреестра.

"В 2025 году в ЕГРН зарегистрировано более 5,8 тыс. заявлений на оформление дальневосточной ипотеки. В 2024 году приобрели и оформили недвижимость по этой льготной программе 2,7 тыс. граждан", - говорится в сообщении.

По программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" предоставляется льготный кредит под 2% годовых на покупку жилья на Дальнем Востоке и в Арктике.

С текущего года льготная программа распространяется на вторичный рынок во всех городах ДФО, где низкий уровень строительства нового жилья. По программе льготного кредитования купить квартиру можно только в доме, которому не больше 20 лет и который не находится в аварийном состоянии. Условия по кредиту при покупке вторичного жилья по этой программе будут аналогичны условиям на новостройки.

Кроме того, программой теперь смогут воспользоваться не только учителя, но и все работники государственных или муниципальных образовательных организаций ДФО и сухопутных территорий Арктической зоны РФ. Для них снимаются ограничения по должности, возрасту и семейному положению. Возрастное ограничение до 36 лет отменяется и для многодетных семей, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года. Льготная ипотека распространяется и на них.

Расширить рамки дальневосточной и арктической ипотеки 5 сентября 2025 года на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке предложил президент России Владимир Путин.

Программа "Дальневосточная ипотека" была запущена в 2019 году и изначально предоставлялась молодым семьям. Позднее программа была расширена на отдельные категории граждан. В конце 2023 года правительство России изменило правила выдачи льготной ипотеки на Дальнем Востоке и в Арктике. В программе сохранили процентную ставку в 2% годовых и ниже, размер первоначального взноса - 20%.

Дальневосточная ипотека Амурская область
