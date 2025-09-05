Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку на вторичное жилье

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил распространить дальневосточную ипотеку под 2% на вторичное жилье.

"Предлагаю использовать дальневосточную и арктическую ипотеку не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья, но именно в тех городах, где пока не возводятся многоквартирные дома, и где просто нет предложений от застройщиков", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума в пятницу.

