Резервный борт Uzbekistan Airways вылетел из аэропорта Красноярска в Ташкент

Фото: picture alliance / SVEN SIMON/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел из Красноярска в Ташкент с половиной пассажиров рейса, совершившего накануне аварийную посадку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Борт вылетел в 07:11 (03:11 по Москве) с 48 пассажирами в Ташкент, чтобы там снова пройти таможенные процедуры и полететь во Владивосток. Остальные были переоформлены на прямой рейс "России" во Владивосток", - сказал сотрудник пресс-службы.

Boeing 767-300 авиакомпании Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку по техническим причинам в международном аэропорту Красноярска в среду днем по местному времени. Посадка прошла штатно.

На борту находился 101 пассажир, а также пять членов летного экипажа и 16 бортпроводников.

Проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Воздушное судно было временно отстранено от эксплуатации.

