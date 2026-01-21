Самолет Uzbekistan Airways совершил аварийную посадку в Красноярске

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Ташкента во Владивосток, по техническим причинам совершил аварийную посадку в международном аэропорту Красноярска, сообщает пресс-служба аэропорта.

На борту находились 122 пассажира и члены экипажа. Сведений о пострадавших пассажирах не поступало.

Посадка прошла штатно, аэропорт работает в штатном режиме.

Как уточнили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, проводится доследственная проверка.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщают, что воздушное судно временно отстранено от эксплуатации.