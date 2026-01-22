Главы МИД Белоруссии и РФ обсудили ключевые аспекты взаимодействия

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Белоруссии и России обсудили по телефону ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и актуальную международную повестку, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства в четверг.

"22 января 2026 г. состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обменялись мнениями по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия и актуальным вопросам международной проблематики", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что министр иностранных дел России передал поздравления коллективу МИД Белоруссии с Днем дипломатического работника.