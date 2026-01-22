В Петербурге биологи выяснят породу собак Петра Первого

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Петербурге проводят исследование лошади и собак Петра Великого, а также других экспонатов Зоологического института РАН, сообщила журналистам замдиректора учреждения Юлия Скучас.

"Лошадь и две собаки - животные Петра I - встречают посетителей на входе в музей. Император лично с ними общался. Предметы уникальные, нуждаются в изучении, чтобы обеспечить их сохранность. В наших планах реорганизация витрины. На первом этапе мы с помощью Ленинградского зоопарка провели рентгенологическое исследование, заглянули внутрь чучел животных. Далее мы планируем провести их ДНК-анализ, чтобы точно установить пол лошади, ее породу, породу собак", - рассказала Скучас.

Заведующий научно-экспозиционным и выставочным отделом Зоологического музея Антон Резвый со своей стороны отметил, что лошадь и одну из собак предположительно звали Лизеттами, вторую собаку - Тиран.

"Лошадь Петр встретил под Ригой. Скорее всего, он увидел ее в походе в 1705 году. Она так ему понравилась, что он отдал (за неё - ИФ) свою лошадь и доплатил. При помощи молекулярного исследования хотим определить ее пол, хотя есть сведения, что это был жеребец. Петру очень нравилось имя Елизавета, так он назвал дочь и животных. Маленькую собачку Лизетту скорее всего подарил ему Меншиков", - добавил Резвый.

По его словам, пес Тиран интересен с биологической точки зрения. Предположительно, это редкая порода булленбейсер, которая исчезла, но дала начало породе боксеров. Информация, полученная в ходе исследований поможет в реставрации и консервации экспонатов.

Ветеринарный врач-рентгенолог Ленинградского зоопарка Андрей Джорогов подчеркнул, что в ходе рентгенологического исследования выяснились различия в технологии изготовления чучел.

"Внутри лошадь сделана из дерева хвойной породы. Металлические конструкции скреплены клеем органического происхождения. Деревянные массивы имеют трещины. Тиран тоже собран из дерева, у него есть большая трещина поперек тела. Голова закреплена большим шипом, не только клеем", - пояснил Джорогов.