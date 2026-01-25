ВСУ за ночь атаковали два района Ростовской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Украинские БПЛА нанесли удары по Миллеровскому и Чертковскому районам Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в двух районах - Миллеровском и Чертковском. В этот раз не обошлось без последствий. По предварительным данным, люди не пострадали", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, в результате падения БПЛА в регионе поврежден частный дом и автомобиль.