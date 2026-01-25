Семнадцать дронов сбито за сутки над Курской областью

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 17 беспилотниках, сбитых за прошедшие сутки над регионом.

"В период с 09:00 часов 24 января до 07:00 часов 25 января сбито 17 вражеских беспилотников различных типов. 46 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 2 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - написал глава региона в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он уточнил, что в результате атак разрушений инфраструктуры, погибших и пострадавших нет.