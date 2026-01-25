ГД приняла в восьмом созыве порядка 30 законов в поддержку студентов и высшего образования

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Государственная Дума в восьмом созыве приняла около тридцати законов, обеспечивающих поддержку студентов и высшего образования, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"С начала восьмого созыва принято порядка 30 федеральных законов, направленных на поддержку студентов и высшего образования. В их числе шесть законов, связанных с предоставлением гарантий и льгот при его получении участниками СВО и их детьми", - цитирует пресс-служба Володина в воскресенье.

По его словам, среди нововведений - нормы, направленные на совершенствование целевого приема и обучения в вузах. Теперь в законе прописаны обязательства как заказчика, среди которых - предоставление жилья студенту и его последующее трудоустройство, так и гражданина, заключившего договор о целевом обучении.

Ряд законодательных решений коснулся вопросов повышения качества подготовки медицинских кадров. По словам Володина, "система здравоохранения должна быть обеспечена квалифицированными специалистами, а медицинская помощь - доступной всем без исключения жителям нашей страны".

Кроме того, был введен запрет на применение электронного и дистанционного обучения при реализации профессиональных программ медицинского и фармацевтического образования. "Обучение кадров для здравоохранения должно проходить в образовательных организациях, которые имеют аттестованных преподавателей и необходимую клиническую базу для практических занятий", - отметил председатель Госдумы.

Особое внимание уделяется поддержке обучающихся из числа участников специальной военной операции и их близких, а также семей с детьми, добавил он.

Для бойцов СВО и их детей действуют льготы на поступление в вузы и колледжи. Для военных на время их службы приостанавливается срок действия результатов единого государственного экзамена и школьных олимпиад. "Эти решения повышают доступность образования для тех, кто защищает нашу страну. Позволяют им быстрее адаптироваться в мирной жизни после окончания службы", - считает председатель Госдумы.

Кроме того, значимой мерой для молодых семей стало принятие норм о повышении пособия по беременности и родам обучающимся женщинам, - принятый ранее Госдумой закон начал действовать с 1 сентября 2025 года. Размер выплаты будет рассчитываться на основе 100% прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где женщина проживает, независимо от получения стипендии. Средний размер выплаты составит 90 202 руб.

25 января в России традиционно отмечается День российского студенчества. Официально праздничная дата была установлена указом президента РФ Владимира Путина в 2005 году.