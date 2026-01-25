Средства ПВО сбили за сутки 68 беспилотников ВСУ и 31 снаряд HIMARS

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили три десятка реактивных снарядов HIMARS, а также 68 беспилотников самолетного типа вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны России в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.