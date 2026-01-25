Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ИИ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет совещание по вопросам развития искусственного интеллекта, а также совершит региональную поездку.

График главы государства по традиции был озвучен в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого в своем телеграм-канале выложил автор и ведущий передачи Павел Зарубин.

Помимо совещания и поездки, отмечается в программе, в плане президента на неделю продолжение международных контактов. "Путин будет и принимать зарубежных гостей лично, и говорить с ними по телефону", - отмечается в программе.

Кроме того, планируется на будущей неделе и совещание с членами Совета безопасности.