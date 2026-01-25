Поиск

Восемь детских садов Мурманска не будут работать из-за проблем с электроснабжением

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Восемь детских садов в Ленинском и Октябрьском округах Мурманска, где с 23 января перебои с электроснабжением, в понедельник не будут работать, сообщил глава города Иван Лебедев.

Так, не будут работать детские сады №26, №156, №4, №34, №139, №73, №85 и №91.

"Воспитанникам предложат места в других детских дошкольных учреждениях", - сообщил Лебедев в своем телеграм-канале.

На дистанционное обучение переводят школы №58, №49, №57, №11, №45, гимназию №1.

Ранее Лебедев уточнил, что в Первомайском округе и районе Росляково школы, гимназии и детские сады будут работать в обычном режиме.

Министерство образования и науки Мурманской области предупредило, что все колледжи, кроме колледжа искусств, будут работать в дистанционном режиме. На дистант также переходят мурманская коррекционная школа №1 и центр дополнительного образования "Лапландия". Мурманский арктический университет будет работать в штатном режиме.

В соседнем ЗАТО Североморск, где также нарушено электроснабжение, все детские сады будут работать в штатном режиме. В школах на дистант уйдут только ученики девятых-одиннадцатых классов.

Как сообщалось, в воскресенье в Мурманской области в связи с затяжным характером аварии на электросетях ввели режим чрезвычайной ситуации.

В пятницу в 7 км от Мурманска произошло обрушение пяти опор ЛЭП. Это привело к перебоям в электроснабжении и впоследствии в теплоснабжении и водоснабжении Мурманска и соседнего Североморска, главной базы Северного флота.

Для восстановления электроснабжения "Россети" направили новые опоры из Ленинградской области и Карелии, а также бригады специалистов из этих регионов.

Жителям Мурманска и Североморска рекомендовано ограничить использование электроприборов и техники, чтобы снять дополнительную нагрузку на сети.

При этом в обоих городах на базе учреждений образования, культуры и спорта местные жители могут зарядить телефоны, набрать воду, разогреть еду. Организовано бесплатное горячее питание, в том числе полевая кухня. Для Мурманска разработана интерактивная карта с адресами пунктов помощи и работающих магазинов.

Региональное управление СКР расследует уголовное дело о халатности. По данным следствия, две опоры функционировали с 1966 года, еще две - с 1982 года, одна - с 1988 года.

По факту массовых отключений электроснабжения проверку совместно с Ростехнадзором проводит прокуратура Мурманской области.

