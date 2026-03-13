Один человек погиб, один ранен при атаке дронами на Белгородскую область

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - В результате атак БПЛА на Белгородскую область один мужчина погиб и один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Во время очередных ударов со стороны ВСУ погиб мирный житель, ещё один получил ранения", - написал губернатор в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, в городе Грайворон БПЛА сдетонировал о дорожное полотно - пострадавшего мирного жителя доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В селе Грузское Борисовского округа в результате атаки беспилотника был ранен другой мужчина. Пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, добавил Гладков.

Вячеслав Гладков Белгородская область
Один человек погиб, один ранен при атаке дронами на Белгородскую область

