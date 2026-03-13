Что произошло за день: пятница, 13 марта

Потушен пожар на краснодарской нефтебазе, заочно осужден экс-глава Росалкогольрегулирования, иноагентом признана правнучка Хрущева

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае полностью ликвидирован.

- Экс-глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян заочно осужден в Москве на 12 лет за хищение и растрату средств "ОФК Банка". Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск в 2018 году.

- Дональд Трамп предположил, что Россия, возможно, "немного помогает" Ирану. Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что американское командование направляет на Ближний Восток еще подразделения ВМС и Корпуса морской пехоты.

- CNN узнал, что США не ожидали перекрытия Ираном Ормузского пролива. Между тем, по данным других СМИ, переговоры и консультации о снятии блокады с Ормузского пролива с Ираном ведут или пытаются вести как некоторые страны Европы, так и Саудовская Аравия, Оман и Турция.

- Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ. В настоящий момент Таиланд покупает 50% сырой нефти в странах Персидского залива. Также возможность импорта нефти из РФ рассматривают Филиппины и Шри-Ланка.

- Владислав Бакальчук назначен гендиректором "М.Видео". Феликс Либ, занимавший пост главы компании, станет председателем совета директоров.

- Иноагентом признана правнучка Хрущева. По данным Минюста, Нина Хрущева участвовала в создании контента иноагентов и "принимала участие в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным источником".

- Международные резервы России с 27 февраля по 6 марта сократились на $8,9 млрд, сообщил Банк России.