Москалькова в среду представит в Госдуме отчет за 2025 год

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госдума 28 января заслушает доклад уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о работе за 2025 год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Госдумы.

"Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании 28 января заслушают доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой о работе за 2025 год", - цитирует слова Володина в понедельник пресс-служба Думы.

Отмечается, что Совет Госдумы утвердил процедуру рассмотрения отчета. Запланированы выступления председателей профильных комитетов и представителей политических фракций Госдумы, а также аудитора Счетной палаты РФ.