Путин произвел перестановки в руководстве МВД РФ

Фото: Полина Орехова/ТАСС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ.

Первым замглавы МВД РФ назначен Андрей Курносенко.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До назначения на должность первого замглавы Курносенко занимал пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (с декабря 2015 года).

Курносенко родился 17 июля 1969 года в Севастополе. Окончил Черноморское Высшее Военно-Морское училище им. П.С. Нахимова. В 2001 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности "юриспруденция".

Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году оперуполномоченным регионального управления по организованной преступности при ГУВД Москвы. С октября 2006 года проходил службу в Главном управлении собственной безопасности МВД России.

В декабре 2012 года был назначен замминистра внутренних дел по Республике Башкортостан. Впоследствии также занимал должности заместителя, первого заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Курносенко присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.