Путин произвел перестановки в руководстве МВД РФ
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел РФ.
Первым замглавы МВД РФ назначен Андрей Курносенко.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До назначения на должность первого замглавы Курносенко занимал пост начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (с декабря 2015 года).
Курносенко родился 17 июля 1969 года в Севастополе. Окончил Черноморское Высшее Военно-Морское училище им. П.С. Нахимова. В 2001 году окончил Московский государственный социальный университет по специальности "юриспруденция".
Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году оперуполномоченным регионального управления по организованной преступности при ГУВД Москвы. С октября 2006 года проходил службу в Главном управлении собственной безопасности МВД России.
В декабре 2012 года был назначен замминистра внутренних дел по Республике Башкортостан. Впоследствии также занимал должности заместителя, первого заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Курносенко присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.