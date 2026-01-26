В Думе заверили, что фискальная нагрузка для самозанятых не изменится до конца эксперимента

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Изменений режима самозанятых не планируется до окончания эксперимента в 2028 году, заявил замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев по итогам встречи руководства парламентского большинства с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"До завершения эксперимента, который касается самозанятых, никаких дополнительных решений, которые бы обернулись фискальной нагрузкой для самозанятых, для лиц, привлекающих их к работе, платформ, приниматься не будет", - сказал Исаев журналистам.

Кроме того, была достигнута договоренность о том, что "фракция совместно с правительством будет работать в долгосрочной перспективе над разработкой системы социальных гарантий для вот этого нового вида деятельности и для нашей страны, и для всего мира (самозанятых - ИФ) для того, чтобы не разрушать экономическую инициативу, а одновременно создать действенные социальные гарантии для тех, кто работает через платформы", добавил Исаев.

Специальный режим работы и налогообложения для самозанятых действует с 2019 года и завершится в 2028 году.

Встреча руководства фракции с председателем правительства состоялась в преддверии отчета кабинета министров в Госдуме за 2025 год. Он запланирован на последней неделе февраля, в период с 24 по 26 февраля, сообщил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.