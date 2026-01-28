Поиск

В Совбезе РФ заявили, что Россия успешно отражает массированные хакерские атаки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Россия успешно противодействует массированным компьютерным атакам, заявил помощник секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Грибков.

"Ряд западных компаний непосредственно вовлечен в конфликт на Украине и оказывает прямую поддержку осуществления враждебных действий против России. При этом Украине отведена роль полигона для испытания новых форм и методов использования информационных технологий военно-политических целях. Наша страна успешно противодействует массированным компьютерным атакам со стороны противника", - сказал Грибков, выступая в среду на пленарном заседании "Инфофорум-2026".

По его словам, страны Запада стремятся закрепить свое доминирование на международной арене, в том числе путем сдерживания развития национальных информационных инфраструктур и введения санкционных ограничений в сфере информационных технологий.

"Технологии и продукты западных IT-компаний зачастую используются как инструмент деструктивного информационно-технического воздействия на критическую информационную инфраструктуру для тенденциозного формирования общественных настроений, а также для ведения компьютерной разведки", - подчеркнул Грибков.

Помощник секретаря Совбеза РФ отметил, что за последние годы российские специалисты накопили значительный опыт противодействия технически сложным и масштабным деструктивным информационным воздействиям.

"Это обеспечение устойчивости функционирования единой сети электросвязи, включая российский сегмент сети интернет, борьба с компьютерной преступностью, противодействие распространению противоправной информации, обеспечения безопасности персональных данных и другие", - пояснил Грибков.

Совбез РФ Дмитрий Грибков
