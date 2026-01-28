Поиск

ЦИК РФ введет ГАС "Выборы" версии 2.0 в постоянную эксплуатацию с 6 февраля

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Центризбирком России решил ввести Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы" версии 2.0 из режима опытной эксплуатации в постоянную с 6 февраля. Это решение было единогласно принято членами комиссии на заседании в среду.

"Все, что было до этого, было на иностранных инструментах, программных продуктах, которые прекратили поддерживаться их создателями, по разным причинам прекратили поддерживать обновления (...). Созданный сегодня продукт, который мы называем ГАС "Выборы" 2.0, подтвердил свою дееспособность", - сказал на заседании зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

"Системы такого уровня не могут создаваться в одиночестве, кулуарно и не могут быть запущены в действие без взаимодействия с другими органами власти. В первую очередь, мы взаимодействовали с МВД РФ в части уже наполнения продуктами; с Федеральной налоговой службой (...). Это взаимодействие с ними очень эффективно и оно позволяет быть работоспособным сердцу созданной системы - это регистр участников избирательного процесса, который не смог бы работать, если бы не был реализован механизм его актуализации", - отметил он.

Новая система, согласно презентации, позволит обеспечить актуальность сведений об участниках голосования в режиме реального времени и централизованный доступ к данным. ГАС "Выборы" 2.0 реализована на российском программном обеспечении, оборудовании и средствах информационной безопасности.

Как следует из презентации, которую продемонстрировал Булаев на заседании комиссии, ключевые особенности архитектуры ГАС "Выборы" 2.0: единая база данных, которая обновляется онлайн по всей России (регистр избирателей); отечественные технические средства и программное обеспечение; технические разработки, которые адаптированы для избирательного процесса.

