Рособрнадзор намерен перевести ЕГЭ на отечественное ПО на платформе Linux

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рособрнадзор планирует поэтапно с 2026 года переводить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на отечественную операционную систему (ОС) Linux для повышении уровня информационной безопасности, перевод всех экзаменационных пунктов планируется на 2027 год, сообщил замруководителя ведомства Игорь Круглинский.

"Главная цель перехода на новую систему заключается в обеспечении технологической независимости и повышении уровня информационной безопасности экзаменов. Этот переход позволит оптимизировать процессы передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов и их обработку. Нововведение будет внедряться поэтапно начиная с 2026 года", - приводятся слова Круглинского в сообщении, размещенном на сайте ведомства в среду.

По его словам, первое в текущем году всероссийское тренировочное мероприятие без участия школьников по тестированию работы ПО для проведения ЕГЭ на платформе Linux проходит 28 января, в среду. В тренировке примут участие более 28 тыс. специалистов из 1 346 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в 88 регионах России и за рубежом. В частности, будет протестирована передача полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ по защищенным каналам в интернете, печать и сканирование экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ с использованием Linux.

В ведомстве отметили, что для тестирования новой технологии и обеспечения бесперебойной работы техники и специалистов во время экзаменов Рособрнадзор увеличил в 2026 году число всероссийских тренировочных мероприятий, проводимых перед началом ЕГЭ.

"Регионы и экзаменационные пункты, которые продемонстрируют полную готовность к переходу на новое программное обеспечение, смогут использовать его при проведении ЕГЭ уже в 2026 году. Перевод всех экзаменационных пунктов на ОС Linux планируется с 2027 года", - отмечается в сообщении.

В Рособрнадзоре напомнили, что работа по переходу на отечественное ПО целенаправленно ведется с 2023 года. До этого созданное ПО в тестовом режиме было апробировано на тренировочных мероприятиях в отдельных ППЭ.