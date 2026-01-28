Поиск

Два российских моряка с танкера "Маринера" освобождены и направляются в РФ

Об этом заявила Мария Захарова

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Двое российских моряков из состава экипажа захваченного танкера "Маринера" отпущены на свободу, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Они "находятся на пути домой, в Россию", заявила Захарова журналистам.

Как сообщалось, танкер "Маринера" под российским флагом 7 января был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию.

Белый дом информировал, что команда нефтяного танкера "Маринера" предстанет в США перед федеральным судом. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций, и назвала его судном "теневого флота Венесуэлы", которое под прежним названием Bella 1 якобы перевозило подсанкционную нефть. Генпрокурор США Пэм Бонди сообщила, что американский Минюст после захвата танкера отслеживает еще несколько судов.

