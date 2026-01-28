Поиск

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 75 беспилотников за ночь над российскими регионами.

По информации ведомства, на юге России уничтожены: 24 БПЛА над территорией Краснодарского края, 23 - над Республикой Крым, шесть - над акваторией Черного моря, четыре беспилотника - над территорией Астраханской области, три дрона - над акваторией Азовского моря и по одному - в небе над Ростовской и Волгоградской областями.

Пять беспилотников ликвидированы над территорией Белгородской области, три - над Курской областью, по два дрона - над территориями Воронежской и Брянской областей и один - в небе над Тамбовской областью.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 января 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны ПВО
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

Путин в среду обсудит с президентом Сирии перспективы развития двусторонних связей

Что произошло за день: вторник, 27 января

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8259 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });