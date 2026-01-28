Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 75 беспилотников за ночь над российскими регионами.

По информации ведомства, на юге России уничтожены: 24 БПЛА над территорией Краснодарского края, 23 - над Республикой Крым, шесть - над акваторией Черного моря, четыре беспилотника - над территорией Астраханской области, три дрона - над акваторией Азовского моря и по одному - в небе над Ростовской и Волгоградской областями.

Пять беспилотников ликвидированы над территорией Белгородской области, три - над Курской областью, по два дрона - над территориями Воронежской и Брянской областей и один - в небе над Тамбовской областью.