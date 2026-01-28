Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ подал исковое заявление к АО "Актуальные инвестиции" (владеет ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент"), кипрским компаниям с ограниченной ответственностью "Нортокс Инвестменс Лимитед" и "Чевре Инвестментс Лимитед", сообщается в судебной картотеке.

Заявление подано в Арбитражный суд Краснодарского края 27 января.

Также замгенпрокурора РФ подал заявление о принятии обеспечительных мер.

Дата заседания суда пока не назначена.

Согласно материалам судебной картотеки, третьими лицами по делу выступают Росимущество, АО "Газметаллпроект", ОАО "Новоросцемент", ОАО "Верхнебаканский цементный завод", Федеральная антимонопольная служба.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Актуальные инвестиции" зарегистрировано в Москве в 2019 году. Компания специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором является Ирина Успенская. Данные о владельцах не раскрываются.

"Актуальные инвестиции" стали владеть Верхнебаканским цемзаводом с мая 2020 года, до этого предприятием владела "Нортокс Инвестменс Лимитед", говорится в отчетности завода за 2020 год. В его же отчетности за 2024 год отмечалось, что "Актуальные инвестиции" находятся под фактическим контролем Льва Кветного.

Согласно списку аффилированных лиц "Новоросцемента" на 30 сентября 2017 года (последние опубликованные данные), "Чевре Инвестментс Лимитед" владела 100% акций предприятия.

ОАО "Новоросцемент" является одним из крупнейших российских производителей цемента, в его структуру входят три предприятия: "Пролетарий", "Октябрь" и "Первомайский". Как сообщается на сайте компании, производственные мощности позволяют ежегодно выпускать около 5,7 млн тонн цемента различных марок и сортов.

Верхнебаканский цементный завод является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе. Его производственные мощности позволяют ежегодно выпускать 2,3 млн тонн цемента различных марок, сообщается на сайте предприятия.

"Новоросцемент" вместе с Верхнебаканским цементным заводом входят в группу компаний "Газметаллпроект". Суммарно эти предприятия производят более 8 млн тонн цемента в год.