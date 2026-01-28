Поиск

Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель генерального прокурора РФ подал исковое заявление к АО "Актуальные инвестиции" (владеет ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент"), кипрским компаниям с ограниченной ответственностью "Нортокс Инвестменс Лимитед" и "Чевре Инвестментс Лимитед", сообщается в судебной картотеке.

Заявление подано в Арбитражный суд Краснодарского края 27 января.

Также замгенпрокурора РФ подал заявление о принятии обеспечительных мер.

Дата заседания суда пока не назначена.

Согласно материалам судебной картотеки, третьими лицами по делу выступают Росимущество, АО "Газметаллпроект", ОАО "Новоросцемент", ОАО "Верхнебаканский цементный завод", Федеральная антимонопольная служба.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Актуальные инвестиции" зарегистрировано в Москве в 2019 году. Компания специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором является Ирина Успенская. Данные о владельцах не раскрываются.

"Актуальные инвестиции" стали владеть Верхнебаканским цемзаводом с мая 2020 года, до этого предприятием владела "Нортокс Инвестменс Лимитед", говорится в отчетности завода за 2020 год. В его же отчетности за 2024 год отмечалось, что "Актуальные инвестиции" находятся под фактическим контролем Льва Кветного.

Согласно списку аффилированных лиц "Новоросцемента" на 30 сентября 2017 года (последние опубликованные данные), "Чевре Инвестментс Лимитед" владела 100% акций предприятия.

ОАО "Новоросцемент" является одним из крупнейших российских производителей цемента, в его структуру входят три предприятия: "Пролетарий", "Октябрь" и "Первомайский". Как сообщается на сайте компании, производственные мощности позволяют ежегодно выпускать около 5,7 млн тонн цемента различных марок и сортов.

Верхнебаканский цементный завод является одним из крупнейших производителей цемента в Южном федеральном округе. Его производственные мощности позволяют ежегодно выпускать 2,3 млн тонн цемента различных марок, сообщается на сайте предприятия.

"Новоросцемент" вместе с Верхнебаканским цементным заводом входят в группу компаний "Газметаллпроект". Суммарно эти предприятия производят более 8 млн тонн цемента в год.

Краснодарский край Генпрокуратура РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала

Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

 Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

Путин в среду обсудит с президентом Сирии перспективы развития двусторонних связей

Что произошло за день: вторник, 27 января

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8259 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });