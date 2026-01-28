Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ при переходе на новую систему высшего образования рассматривает возможность оказаться от указания в дипломах общих квалификаций, присваивая выпускникам только конкретные, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Ведомством "рассматривается отказ от фиксации в дипломах общих квалификаций, не обозначающих направление и профиль подготовки выпускника", говорится в сообщении.

В частности, в дипломах выпускников, получивших базовое высшее и специализированное высшее образование в рамках пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования, будут указываться конкретные, понятные работодателю квалификации. Например, "Химик-эксперт", "Химик-исследователь", "Химик, преподаватель химии", "Горный инженер", "Инженер-металлург", "Инженер-технолог", "Инженер-исследователь (инженер-конструктор)" и так далее.

"При этом указом президента Российской Федерации от 22 января 2026 г. № 27 по расширению числа участников пилотного проекта установлено, что правительство России будет утверждать перечни не только специальностей и направлений подготовки, но и присваиваемых выпускникам квалификаций", - отметили в пресс-службе.

Там пояснили, что в будущем все дипломы бакалавра и магистра, полученные до ввода обновленной системы высшего образования, сохранят свой статус документа о высшем образовании.

Новая система подразумевает больше практики и гибкие сроки обучения: базовое высшее - 4-6 лет, магистратура и ординатура - 1-3 года, аспирантура остается как уровень профессионального образования.

22 января президент России Владимир Путин продлил и расширил до 2030 года пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования, теперь в него входят 17 российских вузов.