Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

Фото: телеграм-канал СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек при пожаре в частном доме в Нюрбинском районе Якутии, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что среди погибших три ребенка, их мать и родственник. Также в реанимации находятся пострадавшие при пожаре женщина и ребенок.

Следователи проводят осмотр места происшествия, прокуратура Якутии проводит процессуальную проверку по данному факту. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Возгорание в частном доме произошло ночью 28 января.