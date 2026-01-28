Минобороны сообщило об ударах по местам хранения БПЛА на Украине и базе горючего

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по местам хранения украинских беспилотников дальнего действия, а также по базе горючего ВСУ, заявили в Минобороны России в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, базе горючего", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 158 районах.

Средствами ПВО в течение суток уничтожены 175 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в среду.