Кириенко отнес Max к топ-5 самых быстро развивающихся мессенджеров в мире

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер Max вошел в пятерку наиболее быстро развивающихся сервисов в мире, число его пользователей к концу этой недели достигнет 90 млн человек, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко отметил, что на сегодняшний день "Максом" уже пользуются порядка 89 млн человек. "К выходным эта цифра уже станет точно 90 млн", - сказал он, выступая на 9-м Всероссийском форуме Центров госуслуг в среду.

Как подчеркнул Кириенко, можно констатировать, что на данный момент три страны в мире достигли цифрового суверенитета - это США, Китай и Россия.