Поиск

Кириенко отнес Max к топ-5 самых быстро развивающихся мессенджеров в мире

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Национальный мессенджер Max вошел в пятерку наиболее быстро развивающихся сервисов в мире, число его пользователей к концу этой недели достигнет 90 млн человек, сообщил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко отметил, что на сегодняшний день "Максом" уже пользуются порядка 89 млн человек. "К выходным эта цифра уже станет точно 90 млн", - сказал он, выступая на 9-м Всероссийском форуме Центров госуслуг в среду.

Как подчеркнул Кириенко, можно констатировать, что на данный момент три страны в мире достигли цифрового суверенитета - это США, Китай и Россия.

Сергей Кириенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Россию

Два российских моряка с танкера "Маринера" освобождены и направляются в РФ

Гражданка КНР погибла при опрокидывании внедорожника на льду Байкала

Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

 Минобрнауки хочет отказаться от общих квалификаций в дипломах при переходе на новую модель высшего образования

Генпрокуратура подала иск к компании-владельцу Верхнебаканского цемзавода и Новоросцемента

Российские военные за ночь сбили 75 БПЛА над российскими регионами

Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

 Патрушев прибыл в Оман для консультаций по сотрудничеству в морской сфере

Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

 Уголовное дело возбуждено в Якутии после пожара с пятью погибшими

Путин в среду обсудит с президентом Сирии перспективы развития двусторонних связей
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8262 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });