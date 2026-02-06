Поиск

В Москве протестировали подтверждение права пенсионеров на скидки в магазинах через Max

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Москве успешно опробовали подтверждение статуса пенсионера через мессенджер Max, чтобы можно было в магазине получить скидки, сообщила пресс-служба мессенджера.

"Пользователи национального мессенджера смогут подтвердить статус пенсионера без предъявления бумажных документов, отсканировав QR-код из Max. Решение поможет упростить получение социальных скидок, например, при покупке товаров в магазинах на кассах самообслуживания", - говорится в сообщении.

Первым такую возможность внедрил ритейлер X5; эксперимент успешно прошел в магазинах "Перекресток" и "Пятерочка" в Москве, а в начале марта подтвердить скидку пенсионера с помощью Max можно будет на кассах самообслуживания всех магазинов сети Х5.

В пресс-службе мессенджера напомнили, что в сентябре 2025 года Max запустил возможность подтверждения возраста с помощью мессенджера при покупке товаров 18+. Технологию внедрили более 40 тыс. магазинов на кассах самообслуживания. Для подтверждения совершеннолетия с помощью Max достаточно отсканировать QR-код в профиле мессенджера. Создать Цифровой ID могут граждане России старше 18 лет с помощью биометрии, загранпаспорта нового образца или водительских прав, напомнили в пресс-службе мессенджера.

По данным пресс-службы, в конце января 2026 года в Max зарегистрировались 89 млн пользователей.

