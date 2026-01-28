Военные сообщили об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр", "Запад" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады специального назначения, штурмового полка ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Сергеевка, Белицкое, Кутузовка, Гришино Донецкой Народной Республики, Межевая, Новоподгородное и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении министерства обороны.

По его данным, потери украинских сил за сутки здесь составили свыше 390 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и восемь автомобилей.

Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю, подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Продолжили продвигаться в глубину украинской обороны подразделения группировки "Восток".

Группировкой "Запад" за сутки нанесено поражение живой силе и технике пяти украинских бригад и штурмового полка в районах Рубцов, Яцковки, Коровьего Яра в ДНР, Благодатовки, Нечволодовки, Новониколаевки и Петровки в Харьковской области. "Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - сказано в сообщении военного ведомства.

По его информации, "Южная" группировка в течение суток нанесла удары по формированиям четырех бригад ВСУ в районах Дружковки, Васютинского, Красноторки и Константиновки в ДНР. На этих участках армия Украины потеряла до 100 военнослужащих, боевую бронированную машину, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Группировка "Восток" ударила по формированиям пяти бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Зализничного, Риздвянки, Воздвижевки, Зарницы, Розовки, Комсомольского, Долинки, Цветкового в Запорожской области и Васильковки в Днепропетровской области. "Противник потерял более 270 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 20 автомобилей", - сказали в министерстве обороны.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Пролетарское и Мирополье Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Графское, Верхняя Писаревка, Нескучное и Круглое", - сообщили в ведомстве.

По данным военных, за сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла свыше 145 военнослужащих, реактивную систему залпового огня, боевую бронированную машину, три автомобиля, орудие полевой артиллерии, четыре склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Одаровка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, четыре автомобиля и две станции радиоэлектронной борьбы", - сказали в Минобороны.