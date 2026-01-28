В Коми прогнозируют аномальные пятидневные морозы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Коми с 29 января по 2 февраля синоптики прогнозируют аномальные морозы, сообщает сайт управления МЧС по региону.

По прогнозу регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средние суточные температуры воздуха ожидаются ниже климатической нормы на 10 градусов и более.

Минимальная температура воздуха будет понижаться до минус 32-37 градусов, в северных и юго-восточных районах местами до минус 43-48 градусов.

Спасатели рекомендуют жителям Коми не выходить на улицу из дома без особой необходимости, а также ограничить пребывание на улице детям и престарелым людям. Желательно не выходить из дома голодными. Автомобилистам лучше исключить дальние поездки.