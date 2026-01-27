В конце недели значительно похолодает в Центре и на Северо-Западе России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Существенное понижение температуры прогнозируется в регионах Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в том числе и в Москве, во второй половине недели, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Во второй половине недели будет значительное понижение температуры в Северо-Западном федеральном округе и в Центральном федеральном округе. Связано это с тем, что над Скандинавией, над Баренцевым морем, формируется область высокого давления, и начиная с четверга изменится циркуляция", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что четверг, по прогнозам, еще будет переходным днем. Так, например, в Москве температура ночью ожидается около минус 9 - минус 14, а днем от минус 6 до минус 11, но уже в пятницу ночью прогнозируется минус 15 - минус 20, а днем около минус 15, что на 8 градусов ниже нормы. В субботу температура будет на 10 градусов ниже нормы - ночью около минус 20, а днем - минус 15.

Также понижение температуры прогнозируется на севере Урала. При этом на юге Урала к концу недели ожидается повышение температуры.

Он уточнил, что в ближайшие два дня в регионах юга Урала сохранится "очень холодная погода", в Свердловской, Челябинской, Курганской областях и на юге Тюменской области температура будет на 7-10 градусов ниже нормы с морозами до минус 35 - минус 37 градусов. "Но уже начиная с четверга будут перемещаться воздушные массы с юго-запада. И к концу недели, в пятницу-субботу, температура существенно повысится и будет на 8-10 градусов выше нормы. То есть вот такое резкое повышение температуры - на 10-15 градусов в течение этой недели", - рассказал Вильфанд.