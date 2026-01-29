Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", пребывающий на главную базу ТОФ Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел в акватории залива Петра Великого учение, в ходе которого отработал задачи поиска и уничтожения подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Адмирал Трибуц" вышел из пункта базирования в район проведения учения, приняв на борт вертолет морской авиации Ка-27ПЛ. Экипаж вертолета на подлете к району нахождения БПК провел тренировку по взаимодействию с воздушным командным пунктом управления боевого корабля", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, в одном из морских полигонов флота экипаж корабля во взаимодействии с вертолетом морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ произвел поиск подводной лодки условного противника. Вертолетчики обнаружили ее местонахождение с помощью опускаемой гидроакустической станции. Координаты были переданы на командный пункт БПК "Адмирал Трибуц", после чего экипаж корабля установил контакт с "вражеской" субмариной.

Затем личный состав минно-торпедной боевой части БПК выполнил учебную стрельбу, условно применив по подводной лодке противолодочное оружие.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. В качестве субмарины условного противника была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.