Поиск

Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника
Противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", пребывающий на главную базу ТОФ
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ) провел в акватории залива Петра Великого учение, в ходе которого отработал задачи поиска и уничтожения подводной лодки условного противника, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Адмирал Трибуц" вышел из пункта базирования в район проведения учения, приняв на борт вертолет морской авиации Ка-27ПЛ. Экипаж вертолета на подлете к району нахождения БПК провел тренировку по взаимодействию с воздушным командным пунктом управления боевого корабля", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, в одном из морских полигонов флота экипаж корабля во взаимодействии с вертолетом морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ произвел поиск подводной лодки условного противника. Вертолетчики обнаружили ее местонахождение с помощью опускаемой гидроакустической станции. Координаты были переданы на командный пункт БПК "Адмирал Трибуц", после чего экипаж корабля установил контакт с "вражеской" субмариной.

Затем личный состав минно-торпедной боевой части БПК выполнил учебную стрельбу, условно применив по подводной лодке противолодочное оружие.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки флота. В качестве субмарины условного противника была задействована одна из дизель-электрических подводных лодок ТОФ.

ТОФ Ка-27 Адмирал Трибуц Петр Великий
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

 Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

 Рубио констатировал, что в украинском урегулировании территориальный вопрос пока не решен

Что произошло за день: среда, 28 января

ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

 ФАС проанализирует наценки на 26 категорий продуктов в торговых сетях

Годовая инфляция в РФ замедлилась до 6,4%

Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

 Песков заявил, что продолжение переговоров РФ-США-Украина намечено на 1 февраля

Переговоры президентов России и Сирии начались в Кремле

Имущество экс-замглавы Росавтодора на сумму 220 млн руб. обращено в доход РФ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8265 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });