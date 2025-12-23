Поиск

Корвет Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота после успешного выполнения задач дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулся во Владивосток, сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Корвет "Гремящий" в составе отряда кораблей ТОФ вышел из Владивостока 1 октября текущего года. Российские военные моряки достойно выполнили задачи в рамках укрепления партнёрства и международного военного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, совершив деловые заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Мьянма, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней", - говорится в сообщении.

Корвет ТОФ во время похода принял участие в российско-мьянманском военно-морском учении "Марумекс - 2025" в Бенгальском заливе. Всего за время пути экипаж прошел 14 тыс. морских миль, преодолев семь морей и два океана.

Церемония встречи прошла под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша. Он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море.

ТОФ Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 29 БПЛА над шестью регионами

МИД РФ опроверг сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы

Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

 Экспорт зерна в 2025/26 сельхозгоду может быть больше прогнозных 53-55 млн тонн

В Кремле ожидают разъяснений по поводу прорыва на переговорах США по Украине

Что произошло за день: понедельник, 22 декабря

Летевший из ОАЭ самолет "Уральских авиалиний" сел по техпричине в Ашхабаде

РСТ прогнозирует потребность российской туриндустрии в 300 тыс. специалистах к 2030 году

Dongfeng отзывает в РФ 12,9 тыс. тягачей из-за проблем с шумностью и освещенностью в кабине

В МИД РФ сообщили об отсутствии ответа США на инициативу Путина по ДСНВ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7942 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });