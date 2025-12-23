Корвет Тихоокеанского флота вернулся во Владивосток после дальнего похода

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Корвет "Гремящий" Тихоокеанского флота после успешного выполнения задач дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе вернулся во Владивосток, сообщает во вторник пресс-служба флота.

"Корвет "Гремящий" в составе отряда кораблей ТОФ вышел из Владивостока 1 октября текущего года. Российские военные моряки достойно выполнили задачи в рамках укрепления партнёрства и международного военного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, совершив деловые заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Мьянма, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней", - говорится в сообщении.

Корвет ТОФ во время похода принял участие в российско-мьянманском военно-морском учении "Марумекс - 2025" в Бенгальском заливе. Всего за время пути экипаж прошел 14 тыс. морских миль, преодолев семь морей и два океана.

Церемония встречи прошла под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша. Он поздравил экипаж с успешным выполнением задач в море.