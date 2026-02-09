Поиск

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" провел учебные стрельбы в Баренцевом море

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил артиллерийскую стрельбу в морском полигоне Баренцева моря.

"Моряки провели тренировку по борьбе с морскими робототехническими комплексами, выполнив при этом стрельбы из зенитно-артиллерийского комплекса "Палаш" по надводной цели, а также отразили налёт авиации условного противника и уничтожил малоразмерную воздушную цель, идущую курсом на корабль. Подготовка экипажа фрегата проводилась с учётом особенностей современной вооруженной борьбы на море", - сообщила в понедельник пресс-служба Северного флота.

Согласно сообщению, в ходе выполнения упражнений были проведены стрельбы из артиллерийской установки А-192М по береговым мишеням, находящимся на удалении 12 км от корабля.

Район стрельб закрыт для судоходства и полётов авиации, отметили в пресс-службе.

Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" является многофункциональным боевым кораблём, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1 тыс. км.

