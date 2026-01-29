Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда о признании объединения "Махонинские" экстремистским, деятельность которого запрещена в России, и об изъятии в доход государства его имущества на сумму 2,5 млрд рублей, говорится в картотеке суда.

"Решение (нижестоящего суда - ИФ) оставлено без изменения", - говорится в картотеке.

В правоохранительных органах "Интерфаксу" сообщили, что сейчас в Советском райсуде Челябинска рассматривается еще один иск Генпрокуратуры к "Махонинским", речь идет об обращении в казну их имущества на сумму 1,3 млрд рублей.

Советский районный суд Челябинска в ноябре 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства активов и имущества общей стоимостью 2,5 млрд рублей, принадлежащих братьям Андрею и Александру Махониным и связанным с ними юридическим и физическим лицам, а также признал основанное ими объединение "Махонинские" экстремистским и запретил его в России. В числе ответчиков по иску было 16 физических и семь юридических лиц.

Генпрокуратура отмечала, что участники объединения привержены взглядам и идеям признанного экстремистским и запрещенного в стране международного общественного движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ).

По информации правоохранительных органов, объединение функционирует с 1990-х годов, оно было создано и управляется братьями Махониными.