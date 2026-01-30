Суд изъял в доход государства крупнейшие санатории курорта Горячий Ключ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства гостиницу Crownе Plaza в Краснодаре, а также санатории "Горячий ключ" и "Предгорье Кавказа" (оба - Краснодарский край), сообщила пресс-служаб судов общей юрисдикции Кубани.

Это решение суд вынес по иску замгенпрокурора России к предпринимателю Вигену Саркисяну и 18 аффилированным с ним физическим и юридическим лицам.

Прокуратура просила суд обратить в доход государства принадлежащее Саркисяну имущество в счет возмещения ущерба, взысканного с него по решению Горячеключевского городского суда в размере 4,247 млрд рублей в пользу Российской Федерации, и 1,997 млрд рублей компенсации экологического вреда в пользу муниципального образования Сочи.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования. В доход государства обращен имущественный комплекс гостинцы Crowne Plaza, акции ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" и ЗАО "Санаторий "Предгорье Кавказа", а также 13 объектов недвижимости, расположенных на территории Адыгеи, в Москве и на Кубани.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Гостиница Crownе Plaza (ООО "ГК Екатеринодар" - ИФ) категории "четыре звезды" расположена в центре Краснодара. До 2019 года она называлась "Интурист-Краснодар". Отель рассчитан на 244 номера, включает несколько конференц-залов, рестораны. По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО "ГК Екатеринодар" в 2024 году составила 448,5 млн рублей, чистая прибыль по РСБУ- 226 тыс. рублей. Бенефициаром числится Михаил Петросян.

"Предгорье Кавказа" и "Горячий ключ" - крупнейшие санатории курортного Горячего Ключа. Как говорится пояснительной записке к годовой отчетности ЗАО "Санаторий "Предгорье Кавказа", оно создано в 1992 году путем выделения из предприятия ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ". В отчете поясняется, что бенефициарным владельцем является Вартан Вартанов (косвенное владение). Выручка санатория в 2024 году составила 643 млн рублей, чистая прибыль - 103,2 млн рублей. В 2024 году санаторий посетили более 94 тыс. человек.

ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ", согласно его отчету за 2024 год, создано в 1992 году на базе объединения санаторно-курортных учреждений. Его выручка в 2024 году составила 344,7 млн рублей, чистая прибыль - 53,8 млн рублей. В 2024 году его посетило свыше 61 тыс. отдыхающих. Бенефициарным владельцем (косвенное владение) числится Вартанов.