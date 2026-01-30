Поиск

Суд изъял в доход государства крупнейшие санатории курорта Горячий Ключ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства гостиницу Crownе Plaza в Краснодаре, а также санатории "Горячий ключ" и "Предгорье Кавказа" (оба - Краснодарский край), сообщила пресс-служаб судов общей юрисдикции Кубани.

Это решение суд вынес по иску замгенпрокурора России к предпринимателю Вигену Саркисяну и 18 аффилированным с ним физическим и юридическим лицам.

Прокуратура просила суд обратить в доход государства принадлежащее Саркисяну имущество в счет возмещения ущерба, взысканного с него по решению Горячеключевского городского суда в размере 4,247 млрд рублей в пользу Российской Федерации, и 1,997 млрд рублей компенсации экологического вреда в пользу муниципального образования Сочи.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил исковые требования. В доход государства обращен имущественный комплекс гостинцы Crowne Plaza, акции ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ" и ЗАО "Санаторий "Предгорье Кавказа", а также 13 объектов недвижимости, расположенных на территории Адыгеи, в Москве и на Кубани.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Гостиница Crownе Plaza (ООО "ГК Екатеринодар" - ИФ) категории "четыре звезды" расположена в центре Краснодара. До 2019 года она называлась "Интурист-Краснодар". Отель рассчитан на 244 номера, включает несколько конференц-залов, рестораны. По данным ЕГРЮЛ, выручка ООО "ГК Екатеринодар" в 2024 году составила 448,5 млн рублей, чистая прибыль по РСБУ- 226 тыс. рублей. Бенефициаром числится Михаил Петросян.

"Предгорье Кавказа" и "Горячий ключ" - крупнейшие санатории курортного Горячего Ключа. Как говорится пояснительной записке к годовой отчетности ЗАО "Санаторий "Предгорье Кавказа", оно создано в 1992 году путем выделения из предприятия ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ". В отчете поясняется, что бенефициарным владельцем является Вартан Вартанов (косвенное владение). Выручка санатория в 2024 году составила 643 млн рублей, чистая прибыль - 103,2 млн рублей. В 2024 году санаторий посетили более 94 тыс. человек.

ЗАО "Санаторий "Горячий Ключ", согласно его отчету за 2024 год, создано в 1992 году на базе объединения санаторно-курортных учреждений. Его выручка в 2024 году составила 344,7 млн рублей, чистая прибыль - 53,8 млн рублей. В 2024 году его посетило свыше 61 тыс. отдыхающих. Бенефициарным владельцем (косвенное владение) числится Вартанов.

Горячий Ключ Интурист Краснодар Краснодарский край Виген Саркисян Вартан Вартанов Crowne Plaza
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС

В Кремле отметили, что Путин приглашением в Москву ответил на инициативу Зеленского

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

У постояльцев Прокопьевского интерната нашли стрептококк и гемофильную палочку

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело

Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

 Верховный суд вернул жалобу Каменщика на решение передать "Домодедово" государству

Директор Прокопьевского психоневрологического интерната отстранен от работы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });