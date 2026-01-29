Поиск

В Хабаровске потушили пожар на ТЭЦ-3

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Хабаровске потушили пожар на ТЭЦ-3 (входит в "Дальневосточную генерирующую компанию", ДГК), сообщил в соцсетях министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.

"Сотрудники МЧС завершили осмотр объекта, получен оперативный сигнал "ликвидация пожара". Работа оперативного штаба продолжается", - написал он.

По информации МЧС, пожар ликвидирован в 19:46 (12:46 по Москве). Сигнал о возгорании поступил пожарным в 14:58 по местному времени, на ТЭЦ горела кровля одного из корпусов и было сильное задымление.

На объекте проводился ремонт. Погибли два сотрудника подрядной организации, еще один с ожогами был доставлен в больницу. По предварительной версии, произошло повреждение мазутопровода вблизи котла и мазут загорелся. Инцидент не влияет на электро- и теплоснабжение потребителей.

В связи с гибелью людей расследуется уголовное дело по части 3 статьи 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшему - 500 тысяч рублей.

Хабаровская ТЭЦ-3, как сказано на сайте ДГК, - самая мощная теплоэлектростанция в Хабаровском крае (четыре энергоблока по 180 МВт). Обеспечивает тепловой энергией 42% потребителей Хабаровска. Введена в эксплуатацию в 1985 году, ее установленная электрическая мощность - 720 МВт, тепловая - 1,64 тыс. Гкал/ч.

ТЭЦ-3 МЧС Хабаровск ДГК Хабаровский край Герман Тютюков Дмитрий Демешин
