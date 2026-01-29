Володин пообещал помочь обеспечить армию российским обмундированием

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госдума через парламентский контроль сделает все, чтобы обеспечить производство отечественной военной формы, заявил на парламентских слушаниях по развитию легкой промышленности спикер палаты Вячеслав Володин.

"Мы исходим из поручений президента, их надо выполнять всем. Есть решение президента - армия должна быть одета и обута в нашу российскую форму. Эта задача стоит перед текстильщиками, швейниками, обувниками, и никак иначе", - сказал он.

Он считает, что задача Госдумы - обеспечить законодательное поле для реализации этих задач, а также через парламентский контроль сделать все для того, чтобы соответствующая продукция производилась в России.

"Со своей стороны предложим Счетной палате обязательно проконтролировать состояние текстильной отрасли, швейной, чтобы пошив одежды был в России, были предприятия, работающие. Ну и, конечно, решалась задача производства текстиля. Это тема безопасности страны. Это вопрос архиважный. Наши ребята, воюя, защищая страну, должны иметь все необходимое", - добавил Володин.

По его мнению, "когда будет прозрачность, многие вопросы станут решаться более эффективно".

Большинство участников парламентских слушаний по развитию легкой промышленности - представители бизнеса.

"Из 857 участвующих в наших слушаниях 339 представляют бизнес. Депутаты Государственной Думы - 133, а дальше эксперты, представители субъектов Российской Федерации, деловые объединения. И у нас большое представительство научных сообществ, образовательных учреждений, вузов - около 100 человек", - сказал Володин. По его мнению, это не случайно, потому что разговор касается и сферы подготовки кадров, а также, конечно, науки, нашей науки, которая должна сделать все для того, чтобы мы использовали свои технологии.