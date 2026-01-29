Поиск

Володин пообещал помочь обеспечить армию российским обмундированием

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Госдума через парламентский контроль сделает все, чтобы обеспечить производство отечественной военной формы, заявил на парламентских слушаниях по развитию легкой промышленности спикер палаты Вячеслав Володин.

"Мы исходим из поручений президента, их надо выполнять всем. Есть решение президента - армия должна быть одета и обута в нашу российскую форму. Эта задача стоит перед текстильщиками, швейниками, обувниками, и никак иначе", - сказал он.

Он считает, что задача Госдумы - обеспечить законодательное поле для реализации этих задач, а также через парламентский контроль сделать все для того, чтобы соответствующая продукция производилась в России.

"Со своей стороны предложим Счетной палате обязательно проконтролировать состояние текстильной отрасли, швейной, чтобы пошив одежды был в России, были предприятия, работающие. Ну и, конечно, решалась задача производства текстиля. Это тема безопасности страны. Это вопрос архиважный. Наши ребята, воюя, защищая страну, должны иметь все необходимое", - добавил Володин.

По его мнению, "когда будет прозрачность, многие вопросы станут решаться более эффективно".

Большинство участников парламентских слушаний по развитию легкой промышленности - представители бизнеса.

"Из 857 участвующих в наших слушаниях 339 представляют бизнес. Депутаты Государственной Думы - 133, а дальше эксперты, представители субъектов Российской Федерации, деловые объединения. И у нас большое представительство научных сообществ, образовательных учреждений, вузов - около 100 человек", - сказал Володин. По его мнению, это не случайно, потому что разговор касается и сферы подготовки кадров, а также, конечно, науки, нашей науки, которая должна сделать все для того, чтобы мы использовали свои технологии.

Вячеслав Володин Госдума Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Киеву переданы тела 1000 погибших военнослужащих, РФ получила тела 38 военных

СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

 СК связал смерть девяти человек в интернате в Прокопьевске с созданными там условиями

В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

 В Прокопьевске за январь умерли девять пациентов психоневрологического интерната

Суд подтвердил обращение в доход государства имущества "Махонинских" на 2,5 млрд рублей

В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

 В России прирост балансовых запасов золота в 2025 году составил 614 тонн

Акции "ЛУКОЙЛа" подорожали на 3,2% на новости о соглашении с Carlyle по зарубежным активам

В России в 2025 году снизилось количество убийств, разбоев и квартирных краж

 В России в 2025 году снизилось количество убийств, разбоев и квартирных краж

Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

 Dow Jones и S&P 500 почти не изменились по итогам торгов

Резервный борт с пассажирами севшего во Вьетнаме самолета прибыл в Иркутск

Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника

 Корабль ТОФ провел поиск субмарины условного противника
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8270 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });