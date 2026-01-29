Ведомства согласовали применение долгосрочных контрактов производителей льна и переработчиков

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минпромторг и Минсельхоз РФ договорились распространить на льняную отрасль практику заключения долгосрочных контрактов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

"Недавно мы утвердили дорожную карту по поддержке льняной отрасли. У нас заключено соглашение концессионное по выращиванию льняных культур в Пензенской области. С коллегами из Минсельхоза договорились о внедрении механизма долгосрочных контрактов на закупку сырья между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями", - сказал он, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

Глава Минпромторга отметил, что, в соответствии с "дорожной картой" развития отрасли, к 2036 году РФ планирует выйти на производство 10 тыс. тонн льняной пряжи в год.