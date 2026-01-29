Начальник ГРУ заявил о готовности продолжать переговоры по Украине

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Российские переговорщики по Украине всегда готовы к продолжению контактов, заявил журналистам начальник ГРУ Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков.

"Всегда готовы", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что вести переговоры никогда не было легко, когда его попросили прокомментировать. что следующий раунд дискуссий по Украине может пройти без участия США.

"А когда было легко?" - ответил он на вопрос о том, сложнее ли будет вести переговоры с Киевом без США.

Костюков возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах Россия-США-Украина в Абу-Даби, которые состоялись 23-24 января. Прошедший первый раунд трехсторонних переговоров он назвал конструктивным.

Ранее 29 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в рамках подготовки к очередной встрече в Абу-Даби по украинскому урегулированию все будет сделано для продолжения диалога. Его попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что очередная встреча по урегулированию на Украине 1 февраля в Абу-Даби будет подходить без участия делегации США в двустороннем формате: Россия - Украина.

"Там будут согласовываться непосредственно до дня встречи, до воскресенья, будут модальности согласовываться. Собственно, по сути это ничего не изменит. Но, безусловно, все сделают так, чтобы обеспечить возможность продолжения диалога", - сказал Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, могут ли эти переговоры продлиться два дня, Песков сказал: "Может быть, два дня при необходимости, да".