В Белом доме назвали переговоры США, РФ и Украины в Абу-Даби историческими

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Переговоры США, России и Украины, состоявшиеся в минувшие выходные в Абу-Даби, имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса, заявила в понедельник на брифинге представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

"На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала она журналистам.

Левитт добавила, что пока не может анонсировать телефонный разговор Трампа и президента России Владимира Путина.

По ее словам, Трамп по-прежнему активно вовлечен в процесс украинского урегулирования, получает доклады о нем от спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера.

"Президент не перестает верить в мирный процесс", - резюмировала Левитт.

Ранее портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры США, России и Украины в Абу-Даби прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.

Источник Axios предположил, что если следующий раунд переговоров в Абу-Даби позволит добиться прогресса, то нельзя исключать, что дальнейшие встречи пройдут уже в Москве или в Киеве.