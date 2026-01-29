Поиск

Путин отметил вклад ОАЭ в украинское урегулирование

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отметил вклад ОАЭ в украинское урегулирование и поблагодарил президента этой страны Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за внимание, уделенное на прошлой неделе российской делегации в Абу-Даби.

"Особо хочу отметить усилия эмиратской стороны в контексте украинского кризиса. Вклад в проведение обмена удерживаемыми лицами и содействие в организации на территории ОАЭ контактов в различных форматах. Мы это высоко ценим, Ваше Высочество", - сказал Путин в ходе переговоров с Нахайяном.

"Признательны вам лично за обеспечение проведения в Абу-Даби на прошлой неделе трехсторонних переговоров в рамках рабочей группы по безопасности, за внимание, уделенное вами нашей делегации", - отметил он.

Трехсторонние контакты РФ, США и Украины на прошлой неделе в Абу-Даби шли на протяжении двух дней.

В Белом доме заявили, что эти переговоры имели исключительно важное значение для решения украинского кризиса. "На выходных прошли многочисленные встречи, которые не получили широкого освещения в СМИ, но имели историческое значение. Команда президента США Дональда Трампа в самом деле свела вместе за столом переговоров две стороны конфликта, чтобы приблизить наступление мира", - сказала представитель Белого дома Кэролайн Левитт журналистам.

