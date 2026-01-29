Проект указа об ограничении на вывоз из РФ слитков золота согласован ведомствами

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Проект указа президента РФ об ограничении вывоза физлицами золота в слитках согласован с заинтересованными ведомствами, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев в четверг.

"Ожидаю, что он будет оперативно рассмотрен правительством и направлен на согласование в администрацию президента", - сказал он.

Вывоз будет ограничен массой 100 г, уточнил замминистра.

В сентябре прошлого года он говорил, что "золото сейчас стало обслуживать потоки, которые раньше обслуживались наличной иностранной валютой". "Это отмывание, это, я извиняюсь, наркотрафик и все остальное, - объяснял ранее Моисеев необходимость ограничить вывоз драгметалла. - Второе: когда президент вводил ограничения по безналичным переводам и по вывозу наличных денег, имелось в виду, безусловно, ограничение, в том числе контроль за оттоком капитала в условиях санкционного давления. И мы видим, что отток капитала в том числе идет сейчас через золото".

Он отмечал, что ограничение касается именно золота в слитках, а для украшений действует другое регулирование.



