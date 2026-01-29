Минфин предложил экспортные пошлины на алмазы для поддержки отечественной огранки

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Минфин готовит проект указа о введении экспортных пошлин на алмазы в рамках поддержки отечественной гранильной отрасли, заявил журналистам заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Готовим указ, который будет предлагать пошлины на экспорт сырых необработанных алмазов. И будет предусматривать механизм распределения этих алмазов среди огранщиков", - сказал он.

Специальный центр на базе "Алмазювелирэкспорта" станет следить за распределением этих алмазов между гранильными предприятиями, проверяя, чтобы все закупленные огранщиками камни были огранены, либо возвращены как нерентабельные для обработки, сообщил Моисеев.

"В России практически не потребляются российские бриллианты. Массовый рынок полностью закрыт импортом. Мы хотим ликвидировать эту проблему", - пояснил Моисеев.

Всего в России реализуется до 0,5 млн карат бриллиантов в год, уточнил замминистра. Крупнейший производитель смоленский "Кристалл" производит около 200 тысяч карат в год, основная часть идет на экспорт.

До отмены экспортной пошлины на алмазы в 2016 году (по соглашению с ВТО - ИФ) ситуация была иной, заявил Моисеев, напомнив, что у иностранных инвесторов, в том числе индийских, была заинтересованность в учреждении дочерних гранильных предприятий в России.

Инициатива разработки мер по поддержке огранки исходила от губернатора Архангельской области и была поддержана главой Якутии. "У нас пока есть все шансы создать два кластера - в Смоленске и Якутске", - заявил Моисеев.