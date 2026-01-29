Начальник представительства Минобороны арестован в Петербурге

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Начальник 178-го военного представительства Минобороны России Владимир Никитин заключен под стражу в Петербурге по делу о коррупции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что Никитин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа.

СК РФ сообщает, что в 2021-2023 годах государственный заказчик заключил многомиллионный контракт с одной из коммерческих организаций Петербурга на поставку специального электронного оборудования. Обязанности по контролю за качеством и технической приемкой поставляемой продукции возлагались на Никитина. Он получил от представителя коммерческой организации взятку за беспрепятственное подписание документов о приемке продукции, полагает СК.

Преступление выявлено во взаимодействии с управлением ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в четверг сообщалось о задержании Никитина.