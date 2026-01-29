В "Газпроме" отметили влияние роста цен на газ в США на импорт СПГ в страну

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рост цен на газ на внутреннем рынке в США подстегивает импорт СПГ в страну, говорится в комментарии "Газпрома".

"Цены на газ в США продолжают расти. 28 января цена на Henry Hub "на месяц вперед" достигла $263,3 за тысячу куб. м (рост на 7% за день)", - отметили эксперты.

"Некоторые компании на фоне рекордных цен импортировали СПГ в США. Это усугубляет ситуацию для европейского газового рынка, для которого США становятся не только основным поставщиком, но также и конкурентом за свободный ресурс в период пикового спроса", - отмечают в "Газпроме".