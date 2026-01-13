Поиск

Минэнерго США понизило прогноз цены газа на Henry Hub в 2026г до $3,46/Mbtu

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цена газа на американской площадке Henry Hub в 2026 году составит $3,46/Mbtu (предыдущий прогноз - $4,01/Mbtu) по сравнению с $3,53/Mbtu в 2025 году (на 2% меньше), а в 2027 году вырастет до $4,6/Mbtu, полагают в управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Увеличения цен в 2027 году ведомство ожидает из-за роста экспорта сжиженного природного газа из США и увеличения потребления газа в электроэнергетическом секторе, которое не будет поспевать за ростом производства. Это в свою очередь приведет к снижению запасов в хранилищах ниже среднего пятилетнего (2021-2025 гг.) уровня и окажет повышательное давление на цены.

Ожидается, что в 2026 году добыча сухого газа в США вырастет на 1% - со 107,4 до 108,8 млрд куб. футов в сутки, в основном за счет ресурсов Пермского бассейна. В 2027 году добыча вырастет еще на 1% - до 109,7 млрд куб. футов в сутки, при этом основной рост обеспечат ресурсы Хейнсвилля.

При этом рост спроса на газ в США, включая планируемый экспорт, увеличится на 2%. "Мы прогнозируем, что общий спрос достигнет 119 млрд куб. футов в сутки в 2027 году, что более чем на 1 млрд куб. футов в сутки превышает общее предложение, способствуя более жесткому рыночному балансу, который будет поддерживать более высокие цены на природный газ в более поздний прогнозируемый период", - говорится в отчете.

По оценке EIA, в 2025 году США увеличили экспорт СПГ на 26% - до 15 млрд куб. футов в сутки и продолжат наращивать, но более медленными темпами: на 9% в 2026 году и на 10,4% в 2027 году. Увеличение будет происходить главным образом за счет трех новых экспортных терминалов: Plaquemines LNG, Corpus Christi Stage 3 и Golden Pass LNG.

Хотя ведомство ожидает роста спроса на газ в электроэнергетике, общее потребление природного газа в промышленном, бытовом и коммерческом секторах снизится на 3% в 2026 году и останется относительно стабильным в 2027 году.

Минэнерго США Henry Hub
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 13 января

Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

 Дело о гибели младенцев в новокузнецком роддоме будет расследовать центральный аппарат СК

РФ передала "дочку" Rockwool во временное управление компании "Развитие строительных активов"

"Газпром" сообщил о втором в году рекорде суточных поставок газа в Китай

Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

 Метр снега выпал в Петербурге с начала зимы

Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

 Все роддома Кузбасса проверят после гибели младенцев в Новокузнецке

Швейцария присоединилась к ряду санкций Евросоюза против России

Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

 Экс-сенатор Арашуков получил 10 лет и штраф в 120 млн руб. по делу о даче взятки

ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ

 ВС не принял к рассмотрению последнюю жалобу по делу об изъятии акций СМЗ в пользу РФ
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 25 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8117 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 9 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });