Минэнерго США понизило прогноз цены газа на Henry Hub в 2026г до $3,46/Mbtu

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Цена газа на американской площадке Henry Hub в 2026 году составит $3,46/Mbtu (предыдущий прогноз - $4,01/Mbtu) по сравнению с $3,53/Mbtu в 2025 году (на 2% меньше), а в 2027 году вырастет до $4,6/Mbtu, полагают в управлении энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Увеличения цен в 2027 году ведомство ожидает из-за роста экспорта сжиженного природного газа из США и увеличения потребления газа в электроэнергетическом секторе, которое не будет поспевать за ростом производства. Это в свою очередь приведет к снижению запасов в хранилищах ниже среднего пятилетнего (2021-2025 гг.) уровня и окажет повышательное давление на цены.

Ожидается, что в 2026 году добыча сухого газа в США вырастет на 1% - со 107,4 до 108,8 млрд куб. футов в сутки, в основном за счет ресурсов Пермского бассейна. В 2027 году добыча вырастет еще на 1% - до 109,7 млрд куб. футов в сутки, при этом основной рост обеспечат ресурсы Хейнсвилля.

При этом рост спроса на газ в США, включая планируемый экспорт, увеличится на 2%. "Мы прогнозируем, что общий спрос достигнет 119 млрд куб. футов в сутки в 2027 году, что более чем на 1 млрд куб. футов в сутки превышает общее предложение, способствуя более жесткому рыночному балансу, который будет поддерживать более высокие цены на природный газ в более поздний прогнозируемый период", - говорится в отчете.

По оценке EIA, в 2025 году США увеличили экспорт СПГ на 26% - до 15 млрд куб. футов в сутки и продолжат наращивать, но более медленными темпами: на 9% в 2026 году и на 10,4% в 2027 году. Увеличение будет происходить главным образом за счет трех новых экспортных терминалов: Plaquemines LNG, Corpus Christi Stage 3 и Golden Pass LNG.

Хотя ведомство ожидает роста спроса на газ в электроэнергетике, общее потребление природного газа в промышленном, бытовом и коммерческом секторах снизится на 3% в 2026 году и останется относительно стабильным в 2027 году.