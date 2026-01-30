Поиск

По факту коммунальной аварии в Бодайбо возбуждено уголовное дело

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По факту коммунальной аварии в Бодайбо и понижению температуры в жилых домах возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК), сообщили в управлении СКР по Иркутской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена публикация, в которой сообщается, что жители домов в Бодайбо проживают в ненадлежащих условиях в связи с понижением в их квартирах температуры, не соответствующей установленным нормативным требованиям", - говорится в сообщении.

Областная прокуратура контролирует расследование и проводит свою проверку, чтобы оценить исполнение жилищного и жилищно-коммунального законодательства.

Авария произошла утром 30 января. По данным МЧС, под отключения воды и отопления попали 138 домов, в которых проживает 768 человек. В Бодайбо сейчас минус 37 градусов.

В городе ввели режим повышенной готовности из-за аварии.

СКР МЧС Бодайбо Иркутская область
