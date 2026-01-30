Поиск

Песков подтвердил, что Трамп попросил Путина приостановить удары по Киеву

Президент США просил воздержаться от ударов до 1 февраля для создания условий для переговоров, заявил представитель Кремля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обратился с личной просьбой к российскому коллеге Владимиру Путину воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю - до 1 февраля - от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля уточнили, включается ли непосредственно дата 1 февраля в срок прекращения огня, о котором просил Трамп.

"До 1 февраля", - ответил Песков.

Он воздержался от ответов на вопросы, согласился ли Путин с просьбой Трампа и идет ли речь о прекращении всех ударов или только по энергетическим объектам.

"Мне по деталям нечего добавить к уже сказанному. Хочу еще раз акцентировать, что речь идет о создании благоприятных условий для проведения переговоров", - сказал Песков.

Накануне Трамп заявил, что лично просил Путина остановить удары по Киеву на неделю из-за сильных морозов. "И он согласился на это. И я могу сказать вам, это было очень приятно", - сказал американский президент на заседании кабмина.


